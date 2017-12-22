В Бурятии установят радиогелиограф для изучения Солнца

Сибирские учёные приступили к испытаниям радиогелиографа для изучения солнечной атмосферы



Устройство будет установлено на территории обсерваторий Института солнечно-земной физики СО РАН в урочище Бадары в Бурятии. С помощью установки ученые планируют исследовать Солнце в радиодиапазоне. Радиогелиограф будет состоять из поворотных устройств с 512 антеннами для регистрации излучения.



- Проектирование радиогелиографа закончено, со следующего года начинается его строительство, - сообщил заместитель директора института по науке Сергей Олемской. - Установка исследует Солнце в радиодиапазоне от 3 до 24 гигагерц. Область исследования находится над поверхностью солнца, режимы позволят делать срезы солнечной атмосферы и наблюдать явления в 3D-формате.



Установка позволит ученым не только прогнозировать солнечную активность, но и опознавать локальные магнитные образования, которые приводят к вспышкам на Солнце, сообщает Российская газета.

