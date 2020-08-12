Власти Бурятии обещают трудоустроить людей, потерявших работу в кризис
Бурятия вошла в число 79 регионов страны, с которыми Роструд заключил соглашение о реализации программы по созданию временных рабочих мест для граждан, потерявших работу. На организацию общественных работ и временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения по распоряжению правительства России выделены 103,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Благодаря данной мере поддержки в республике будет трудоустроено 1827 человек.
Уже составлен перечень общественных работ, проведено распределение количества участников по районам республики. Начало общественных работ запланировано на следующей неделе.
При этом в республике в настоящее время уже наметился рост количества свободных рабочих мест. С 1 июля число свободных рабочих мест возросло на 1,1 тыс единиц.
- На текущий момент наблюдается стабилизация на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в августе снизился на 0,1% и составил 6,6%. Это связано с началом работы организаций и предприятий республики всех отраслей, реализацией мер, направленных на стабилизацию ситуации экономики, и ростом количества заявленных вакансий в службу занятости, -заявил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Всего в банке вакансий службы занятости более 10 тысяч предложений предприятий всех отраслей экономики. В основном – строительства (22,3%), государственного управления и обеспечения военной безопасности (15,3%), торговли (12%) здравоохранения и социальных услуг (11,6%) и обрабатывающих производств (10,6%).
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Экономика, Фото:
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