В Улан-Удэ стало меньше авиарейсов в Монголию

Теперь будет три рейса вместо пяти



Авиакомпания «Хунну Эйр» опубликовала новое зимнее расписание рейсов из Улан-Удэ в Улан-Батор, которое будет действовать с 11 января по 25 марта 2023 года.



- С 16 января отменяются рейсы по понедельникам, по средам рейсы уже отменены. Сохраняются рейсы по вторникам, четвергам, субботам. Из-за повышения курса доллара билеты немного подорожали. Стоимость билета в Монголию на ближайшие рейсы в январе составит от 9105 рублей в одну сторону, - сообщили «Байкал-Daily» в авиакомпании.



Новое расписание с 11 января по 25 марта:



Вторник

Рейс MR727, Улан-Батор Улан-Удэ 14:40-16:00

Рейс MR728, Улан-Удэ Улан-Батор 17:00-18:20



Четверг

Рейс MR727, Улан-Батор Улан-Удэ 15:40-17:00

Рейс MR728, Улан-Удэ Улан-Батор 18:00-19:20



Суббота

Рейс MR727, Улан-Батор Улан-Удэ 04:00-05:20

Рейс MR728, Улан-Удэ Улан-Батор 06:20-07:40



Кроме того, в авиакомпании «Хунну Эйр» напомнили, что в Монголию теперь летают чартерные рейсы из Владивостока. По четвергам рейс из Улан-Батора прилетает во Владивосток, а по пятницам вылетает из Владивостока в Улан-Батор. Новый маршрут стартовал с 22 декабря прошлого года.

