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В Бурятии федеральный перевозчик такси получил первые разрешения

В Бурятии федеральный перевозчик такси получил первые разрешения
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока разрешения выданы на 44 автомобиля

В Улан-Удэ новый федеральный перевозчик «Ё-такси» получил 44 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа. Разрешение выдаётся на каждый конкретный автомобиль.

-Так как разрешение выдаётся на каждый конкретный автомобиль, а на сегодня таксопарк перевозчика в Бурятии состоит из 80 автомобилей, и в дальнейшем планирует расширятся, работа по выдаче разрешений будет продолжена, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», информация о появлении федерального перевозчика появилась в начале февраля 2022 года. Минтранс ввёл переговоры с «Ё-такси» ещё с осени прошлого года. Тогда же стало известно, что по предварительным оценкам, таксопарк будет состоять из 300-400 новых автомобилей.

Подобное решение было принято после массовых жалоб горожан, которые оставляют негативные отзывы частным перевозчикам такси за качество оказываемых услуг. За пассажиром может приехать таксист на грязном автомобиле, с неработающей зимой печкой, с другими пассажирами и т.п. Кроме прочего, улан-удэнцы жалуются на «капризных» таксистов, которые отказываются брать заявку, ожидая повышения тарифа. Такое часто отмечается в непогоду, или когда планируется поездка в отдалённый микрорайон.


такси

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