Таксопарк будет состоять из нескольких сотен автомобилей
В Бурятии может появиться новый федеральный перевозчик такси. С осени 2021 года минтранс республики ведёт переговоры с крупным федеральным перевозчиком «Ё-такси». Предварительно получено согласие, и уже в этом году планируется организация нового таксопарка.
По предварительным оценкам, таксопарк будет состоять из 300-400 новых автомобилей.
- В Бурятию планируется завезти от 300 до 400 новых автомобилей. Отмечу, что в республике таксопарк не обновлялся с 2013 года, а автомобили частных перевозчиков, пользующихся услугами операторов, оставляют желать лучшего: пассажиры часто жалуются на грязь в салонах и грубость водителей, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году местные таксисты устроили «бунт». Извозчики жаловались на высокую плату за пользование сервисом и просили создать местную диспетчерскую службу.
При этом горожане нередко жалуются на качество оказываемых услуг. Негативными отзывами люди зачастую делятся в социальных сетях. За пассажиром может приехать таксист на грязном автомобиле, с неработающей зимой печкой, с другими пассажирами и т.п. Кроме прочего, улан-удэнцы жалуются на «капризных» таксистов, которые отказываются брать заявку, ожидая повышения тарифа. Такое часто отмечается в непогоду или планируется поездка в отдалённый микрорайон.
В Бурятии ждут прихода крупного федерального перевозчика такси
Бизнес, Фото:
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