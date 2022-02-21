На земле обнаружили строительный мусор и битый кирпич
В Кабанском районе был выявлен факт незначительного несанкционированного размещения отходов на участке сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Собственник земли допустил на своём участке навалы травы, строительный мусор бетонных блоков, дерева, кирпича. В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов основная их часть относится к V классу опасности.
Владелец земли получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Земельного кодекса РФ и федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Правообладатель должен был направить уведомление об исполнении предостережения, но уведомлений об исполнении предостережения или возражения в адрес управления в срок не поступало, в связи с чем составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ.
В Бурятии собственника земли накажут за мусор на участке
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