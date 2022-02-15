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В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес

В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
Бизнес,  Фото:предоставлено минсельхозпродом Бурятии
Школьник Цыван с четвёртого класса зарабатывает благодаря своему труду

15-летний Цыван живёт в Хоринском районе и учится в средней школе. Он любит играть в футбол, катается на коньках и лыжах, посещает спортивную школу, также ему нравится возиться с техникой. Помимо обычных ребяческих увлечений, у Цывана есть хобби, которое приносит ему доход, а его постоянным клиентам – свежее молоко, творог, сливки и сметану, рассказали в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.

Семья Цывана переехала в Хоринск, когда ему исполнилось пять лет.

- Тогда-то сын начал заботиться и ухаживать за домашними коровами. Так Цыван ответственно, после школы, без никаких напоминаний поил, кормил животных, чистил стайки, - рассказывает мама школьника-фермера Сысыг.

Со временем Цыван научился доить коров, а потом и вовсе стал сам сепарировать молоко. Подросток щепетильно относится к процессу - тщательно чистит сепаратор и все ёмкости для молока, следит за сохранностью посуды.

Дальше – больше. Без излишней застенчивости Цыван начал предлагать знакомым, соседям и учителям свою фермерскую продукцию и наработал круг своих постоянных покупателей.

Иногда Цыван подаёт объявления в группы «Куплю/продам» в хоринских группах в соцсетях. Но заявки на его продукцию поступают опережающими темпами, а он доставляет только парное молоко или только что переработанные свежие сливки.

Теперь он планирует оформиться как самозанятый.

Как рассказывает мама Цывана, первый «вкус денег» школьник почувствовал, когда на заработанные деньги купил футбольные бутсы, а дальше родители уже не беспокоились на что собирать ребёнка в школу – с четвёртого класса Цыван сам покупает для себя все необходимое.

Предпринимательская жилка подсказала мальчику, что нужно взять бычков на откорм, чтобы следующей осенью их выгодно продать на мясо. Так семья приобрела четырёх быков.

Теперь Цыван захвачен идеей организовать свою автоматизированную ферму. Сейчас он в раздумьях – выбирает между профессиями инженера-механика и ветеринарного врача, ведь они ему в фермерском бизнесе непременно пригодятся.

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