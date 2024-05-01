01 мая

30 апреля

Популярное

Улан-удэнец погиб после наезда автомобиля во время конфликта

Улан-удэнец погиб после наезда автомобиля во время конфликта
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Молодого человека сбили на парковке ночного клуба

Сегодня днём в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети сообщили, что рано утром по улице Жердева произошла драка.

- Две повреждённые машины, в обеих разбиты стекла. Источник пишет, что была серьёзная драка, - говорилось в посте.

На записи, прикреплённой к посту, было видно, что на месте работали правоохранители.

Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства конфликта, произошедшего сегодня около 05.30 на улице Жердева Октябрьского района, в результате которого 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» на парковке ночного клуба совершил наезд на 22-летнего пешехода.

Молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медучреждение, где через несколько часов скончался.

- Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено правовое решение, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.


полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ спасатели сняли кольцо с пальца ребёнка
В Улан-Удэ спасатели сняли кольцо с пальца ребёнка
Происшествия, 01.05.2024
Медицинская помощь ребёнку не потребовалась
В Бурятии спасатели помогли травмированному в горах мужчине
В Бурятии спасатели помогли травмированному в горах мужчине
Происшествия, 01.05.2024
Турист получил травму при восхождении на Мунку-Сардык
В Улан-Удэ горели надворные постройки
В Улан-Удэ горели надворные постройки
Происшествия, 01.05.2024
Были эвакуированы жители ближайших домов из-за возможного перехода огня на соседние здания
В Бурятии сгорели 17 домов
В Бурятии сгорели 17 домов
Происшествия, 01.05.2024
Крупный пожар разбушевался вечером
В Улан-Удэ спасатели вытащили гвоздь из ноги мальчика
В Улан-Удэ спасатели вытащили гвоздь из ноги мальчика
Происшествия, 30.04.2024
Ребёнок напоролся на гвоздь, торчавший из деревянной конструкции
В Забайкалье у браконьеров забрали сеть, лодку и улов
В Забайкалье у браконьеров забрали сеть, лодку и улов
Происшествия, 30.04.2024
Мужчины ловили рыбу в запрещённый период 
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Происшествия, 30.04.2024
Молодой человек нарушал правила дорожного движения ещё будучи подростком  
В Улан-Удэ сотрудница банка уберегла пенсионерку от мошенников
В Улан-Удэ сотрудница банка уберегла пенсионерку от мошенников
Происшествия, 30.04.2024
Аферисты требовали оформить кредит на крупную сумму
Леса в Бурятии горят из-за неосторожного обращения с огнём
Леса в Бурятии горят из-за неосторожного обращения с огнём
Происшествия, 30.04.2024
За сутки произошло восемь лесных пожаров 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^