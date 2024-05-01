Молодого человека сбили на парковке ночного клуба
Сегодня днём в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети сообщили, что рано утром по улице Жердева произошла драка.
- Две повреждённые машины, в обеих разбиты стекла. Источник пишет, что была серьёзная драка, - говорилось в посте.
На записи, прикреплённой к посту, было видно, что на месте работали правоохранители.
Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства конфликта, произошедшего сегодня около 05.30 на улице Жердева Октябрьского района, в результате которого 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» на парковке ночного клуба совершил наезд на 22-летнего пешехода.
Молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медучреждение, где через несколько часов скончался.
- Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено правовое решение, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец погиб после наезда автомобиля во время конфликта
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Медицинская помощь ребёнку не потребовалась
Турист получил травму при восхождении на Мунку-Сардык
Пострадавших нет
Были эвакуированы жители ближайших домов из-за возможного перехода огня на соседние здания
Пострадавших госпитализировали
Крупный пожар разбушевался вечером
Ребёнок напоролся на гвоздь, торчавший из деревянной конструкции
Мужчины ловили рыбу в запрещённый период
Трава горела на площади 26 гектаров
Молодых людей доставили в больницу
«Украшение» мальчик надел накануне
Молодой человек нарушал правила дорожного движения ещё будучи подростком
Возле «Зари» горел пенопласт
Аферисты требовали оформить кредит на крупную сумму
За сутки произошло восемь лесных пожаров