01 мая

30 апреля

Популярное

Команда из Хоринского района стала победителем конкурса по бурятскому языку

Команда из Хоринского района стала победителем конкурса по бурятскому языку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В конкурсе приняли участие более 500 участников

26 апреля 2024 года в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» на территории Иволгинского дацана прошёл конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – манай баялиг». Об этом сообщили в министерстве культуры Бурятии.

В конкурсе приняли участие более 500 участников, представляющие 50 команд из районов республики и столицы Бурятии. В начале мероприятия напутственные слова сказали XXIV Пандито Хамбо Лама — глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и другие.

- Этот конкурс проводится уже десятый год. За эти годы многие дети принимали участие ещё маленькими, а сейчас стали большими. Сейчас они учатся в разных городах, кто-то уже работает. Из года в год дети становятся всё более уверенными, оттачивают знания бурятского языка, в этом году ещё появилась номинация по монгольскому языку. Кроме знаний, дети учатся многим практическим навыкам, таким как шитьё, резьба по дереву, лепка, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Конкурс каждый раз становится значимым событием и настоящим праздником для его участников и организаторов.

Среди 50 команд, принявших участие в конкурсе, места распределились следующим образом:

1. команда с. Алан Хоринского района;
2. команда с. Харлун Бичурского района;
3. команда с. Доодо-Бургалтай Джидинского района.


бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ устраняют последствия непогоды
В Улан-Удэ устраняют последствия непогоды
Общество, 01.05.2024
Горожане сообщают об упавших заборах, дорожных знаках, деревьях
В Бурятии на Первомай ухудшится погода
В Бурятии на Первомай ухудшится погода
Общество, 01.05.2024
Ожидаются пыльные бури и похолодание 
В Бурятии резко ухудшится погода
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, 30.04.2024
Ветер усилится до 28 м/с
В Бурятии покрасили «Генерал - танк»
В Бурятии покрасили «Генерал - танк»
Общество, 30.04.2024
Памятник установлен в Закаменске 
В Бурятии прошёл молебен в честь основателя Иволгинского дацана
В Бурятии прошёл молебен в честь основателя Иволгинского дацана
Общество, 30.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2024
Общество, 30.04.2024
Субботники, самолёты над городом, борьба с граффити, бумажные цветы
В Хабаровске росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат по стрельбе
В Хабаровске росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат по стрельбе
Общество, 30.04.2024
Теперь они отправятся на соревнования Ангарск  
В Бурятии осуждённому восстановили паспорт
В Бурятии осуждённому восстановили паспорт
Общество, 30.04.2024
Также ему помогли оформить пособие по безработице
Клещи в Бурятии покусали уже более 100 человек
Клещи в Бурятии покусали уже более 100 человек
Общество, 30.04.2024
Укусы зафиксированы в 18 районах республики
В Улан-Удэ участница трудового фронта отметила 95-летие
В Улан-Удэ участница трудового фронта отметила 95-летие
Общество, 30.04.2024
Дулгар Будаевне Бальжировой пожелали крепкого здоровья
В последний день апреля в Бурятии потеплеет до +25
В последний день апреля в Бурятии потеплеет до +25
Общество, 30.04.2024
Однако в некоторых районах пообещали дожди и пыльные бури

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^