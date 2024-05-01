В Бурятии прошёл региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Конкурс охватил 22 образовательные организации



Во вторник, 30 апреля, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло закрытие регионального этапа молодёжного творческого фестиваля «Российская студенческая весна», на котором были награждены лучшие выступления студентов профессиональных и высших учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Региональный этап фестиваля охватил 22 образовательные организации из города Улан-Удэ, Селенгинского и Заиграевского районов. Всего в нём участвовало 1814 студентов. С 8 по 13 апреля прошёл фестиваль среди профессиональных образовательных организаций, с 15 по 19 апреля соревновались пять вузов республики. Жюри оценило номера и работы в 10 конкурсных направлениях: «Гала-концерт», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».



В общекомандном зачёте среди профессиональных образовательных организаций победил Бурятский республиканский педколледж, среди вузов – Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления.



Организаторы фестиваля «Российская студенческая весна» в Бурятии – министерство спорта и молодёжной политики и Молодёжный центр республики при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). В ближайшее время, сообщил организатор, будут сформированы делегации Бурятии, которые поедут представлять республику в финале молодёжного фестиваля (возрастное ограничение 12+). Среди вузов он пройдёт в Саратове 26 мая-1 июня, среди профессиональных образовательных организаций в Ставрополе 11-17 июня 2024 года.

