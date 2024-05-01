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В Улан-Удэ горели надворные постройки

В Улан-Удэ горели надворные постройки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Были эвакуированы жители ближайших домов из-за возможного перехода огня на соседние здания

Вечером от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании надворных построек в микрорайоне Бурвод Советского района Улан-Удэ.

- На место происшествия были незамедлительно направлены огнеборцы Улан-Удэнских пожарно-спасательных гарнизонов. Также привлекалась оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Бурятия. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось загорание надворных построек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Была организована эвакуация жителей ближайших домов из-за возможного перехода огня на соседние здания.

Загорание надворных построек было полностью ликвидировано на общей площади 500 кв.м.

Всего к тушению пожара привлекались 25 человек, 7 единиц техники, в том числе МЧС России 23 человека, 6 единиц техники.

Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.

МЧС эвакуация

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