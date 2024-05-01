В Улан-Удэ горели надворные постройки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Были эвакуированы жители ближайших домов из-за возможного перехода огня на соседние здания



Вечером от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании надворных построек в микрорайоне Бурвод Советского района Улан-Удэ.



- На место происшествия были незамедлительно направлены огнеборцы Улан-Удэнских пожарно-спасательных гарнизонов. Также привлекалась оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Бурятия. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось загорание надворных построек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Была организована эвакуация жителей ближайших домов из-за возможного перехода огня на соседние здания.



Загорание надворных построек было полностью ликвидировано на общей площади 500 кв.м.



Всего к тушению пожара привлекались 25 человек, 7 единиц техники, в том числе МЧС России 23 человека, 6 единиц техники.



Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.



