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В Улан-Удэ отметили Праздник весны и труда

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничных мероприятий 

1 мая в парке культуры и отдыха «Юбилейный» города Улан-Удэ прошёл праздничный концерт «Широка страна моя родная», посвящённый Празднику весны и труда. В мероприятии приняли участие профсоюзы учреждений Бурятии, трудовые коллективы, жители и гости столицы республики.

С 1 мая поздравил присутствующих глава Бурятии Алексей Цыденов:

- Дорогие земляки, всех с праздником! С праздником весны, с праздником труда. Хочу подчеркнуть, с праздником труда. Потому что всё, что мы имеем, вся наша большая страна – это результат труда каждого из вас. Каждый человек на своём месте делает своё дело. Когда мы, каждый из нас, хорошо делаем своё дело, тогда всё в нашей стране, в нашем доме – будет хорошо. Дорогие земляки, всех поздравляю и призываю к тому, чтобы все мы достойно, честно по-настоящему трудились и этим делали нашу Родину сильнее!

Как сообщают в правительстве Бурятии, на сцене была представлена концертная программа «Широка страна моя родная» с участием солистов и творческих коллективов учреждений культуры. Среди них: муниципальный духовой оркестр, театр народной музыки и танца «Забава», танцевальные коллективы «Тандем», музыкальная группа «Лэйкерс» и другие.

Для жителей и гостей Улан-Удэ в парке также были организованы мастер-классы по суставной гимнастике, гимнастике цигун. Дети и взрослые смогли принять участие в шахматном турнире «Серебряная ладья» и сыграть в «Шагай наадан».

Первомай отметили также в парке имени Жанаева. 
праздник весны и труда

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