Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Гостиница в загородном месте столицы Бурятии предложила горожанам переждать холод в квартире после аварии на ТЭЦ в своих уютных номерах.
- Мы не могли остаться в стороне, когда в нашем любимом городе произошла такая масштабная авария на ТЭЦ. Всех желающих переселиться на период устранения ЧС мы готовы бесплатно принять в своих теплых номерах нашей гостиницы, - написали в соцсети сотрудники загородного отеля.
По вопросам размещения в ней необходимо обращаться на горячую линию, в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу по тел: 21-05-02, 21-29-72.
Пользователи соцсети выразили своё восхищение предложением отеля:
- Вы такие молодцы
- Супер, даже не верится, что кто-то способен ещё на такие поступки. Спасибо вам
- Молодцы! Всегда приходят на помощь!!!
Как сообщал ранее «Байкал Daily», оперштаб по ЧС приготовил пункты временного размещения для горожан, в квартирах которых низкая температура.
Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 24.12.2021
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Бизнес, 23.12.2021
Исследование представила компания Cloudflare
Бизнес, 23.12.2021
Магазин корейского бренда TONY MOLY не соблюдал профилактические мероприятия
Необычная акция проходит в столице Бурятии
Практические занятия прошли в онлайн-режиме
Елена Константинова разработала уникальную технологию для аграриев
Первый полёт состоится перед Новым годом
Санитарные нарушения обнаружили в кафе китайской кухни
Во время вечернего рейда по барам и клубам мобильные группы нашли нарушения
Поставки произведены в Германию, Швейцарию и Литву
На улице Жердева выявили шесть незаконно установленных рекламных конструкций
Запущены не чартерные, а регулярные полёты
Их получили те, кто включен в реестр минсоцзащиты Бурятии
Улан-удэнец отсудил ущерб у строительной компании
Бизнес, 17.12.2021
Безответственные получатели бюджетных денег подставляют нормальные частные детсады