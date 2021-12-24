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Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ

Гостиница в Улан-Удэ предложила жителям бесплатно переждать аварию на ТЭЦ
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели

Гостиница в загородном месте столицы Бурятии предложила горожанам переждать холод в квартире после аварии на ТЭЦ в своих уютных номерах.

- Мы не могли остаться в стороне, когда в нашем любимом городе произошла такая масштабная авария на ТЭЦ. Всех желающих переселиться на период устранения ЧС мы готовы бесплатно принять в своих теплых номерах нашей гостиницы, - написали в соцсети сотрудники загородного отеля.

По вопросам размещения в ней необходимо обращаться на горячую линию, в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу по тел: 21-05-02, 21-29-72.

Пользователи соцсети выразили своё восхищение предложением отеля:

- Вы такие молодцы
- Супер, даже не верится, что кто-то способен ещё на такие поступки. Спасибо вам
- Молодцы! Всегда приходят на помощь!!!

Как сообщал ранее «Байкал Daily», оперштаб по ЧС приготовил пункты временного размещения для горожан, в квартирах которых низкая температура.
гостиница

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