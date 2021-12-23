Улан-удэнцы могут переждать устранение ЧС в специальных пунктах





В Улан-Удэ подготовлено 10 пунктов временного размещения для желающих переселиться на период устранения ЧС. Напомним, из-за аварии на ТЭЦ-1 часть города осталась без горячей воды, снижена подача тепла.- Температурный режим в образовательных учреждениях находится на контроле. Школьники находятся на дистанционном обучении, но в образовательных учреждениях давление поддерживается, дабы не разморозить объекты. Все руководители школьных учреждений находятся на местах, - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.По его словам, в городе уже подготовили 10 пунктов временного размещения – их обустроили в гостиницах на территории Октябрьского района, левобережной стороны, Восточного, Загорска, которые находятся не в зоне ЧС.- Пункты рассчитаны на 400 человек. В первую очередь мы готовим для жителей ста домов, которые у нас по верхнему розливу. На данное время у нас уже в 45 домах по Железнодорожному району слив произвели. Сейчас будем с жителями отрабатывать. Если кто желает, будем расселять по гостиницам. Подготовлено 400 тепловых приборов. Отработаны вопросы с теми магазинами, у которых в наличии тысяча тепловых приборов, будем у них брать под гарантийное письмо, - сообщил Валерий Вильдавский.Для организации переселения власти города подключают спасателей и волонтёров. Прежде всего обращают внимание на дома, где живут ветераны, пожилые, многодетные семьи.- В случае эвакуации граждан полицейскими будет осуществляться охрана общественного порядка рядом с их жилищами, а также в пунктах их временного размещения, - прокомментировали в МВД по Бурятии.