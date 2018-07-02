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89% организаций Бурятии сдают налоговую отчётность через Интернет

Бизнес, 
Способ отправки получил популярность и у ИП

Сегодня в Бурятии свыше 89% организаций сдают отчётность в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), пользуясь услугами специализированных операторов. Всё большую популярность получает такая «бесконтактная» форма общения с налоговыми органами и у индивидуальных предпринимателей – почти 80% сдают налоговую отчётность по ТКС.

Для того чтобы сдавать отчётность через Интернет, налогоплательщику достаточно установить у себя специализированное программное обеспечение и получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) у спецоператора телекоммуникационных каналов связи. Отчёт заполняется в электронном виде, скрепляется ЭЦП, чтобы невозможно было внести изменения, шифруется средствами криптозащиты и по Интернету отправляется в адрес налогового органа.

В республике сегодня действуют два оператора связи, это ООО «Контур плюс» и ООО «Тензор». Преимущества такого способа подачи отчётности - это полное отсутствие бумажных носителей, логическая и арифметическая проверка на этапе заполнения, возможность представления отчётности непосредственно с рабочего места, экономия времени, возможность представления налоговых деклараций круглосуточно и без выходных, автоматическое обновление форм отчётности.

Кроме того, налогоплательщик, получает свой персональный канал связи с налоговой инспекцией: он может, не покидая офиса, получать информацию о действующем законодательстве, справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выписки операций по расчётам с бюджетом, акты совместной сверки расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам.

Также с 2014 года все плательщики НДС, независимо от численности работников, отчитываются в электронном виде и только по телекоммуникационным каналам связи. При этом, обязанность сдать электронные декларации по НДС возложена также на налоговых агентов НДС, спецрежимников и компании, освобождённые от НДС, если они выставят счёт-фактуру даже один раз (п.5 ст.173 НК РФ), сообщает пресс-служба УФНС России по Бурятии.


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