В Бурятии животновод получил три миллиона на яков

Окинский животновод Жамсаран Цыренов стал победителем конкурсного отбора на получение государственной поддержки начинающим фермерам
Сертификат на три миллиона рублей вручил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
По словам начальника управления сельского хозяйства Альберта Хандакова, в этом году победителями конкурсного отбора стали 33 начинающих фермера, 3 семейные животноводческие фермы и 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива Бурятии.
Победители выдержали несколько этапов конкурсного отбора. Основными направлениями проектов стали мясное и молочное животноводство.
Уже в этом году победителями конкурса будет создано более 100 новых рабочих мест. В течение пяти лет хозяйства, получившие господдержку, будут развиваться и увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. В 2018 году общая сумма, выделенная на поддержку сельских предпринимателей, составила свыше 120 млн. рублей.
Средства грантов фермеры направят на приобретение сельскохозяйственных животных, тракторов, грузовиков, кормозаготовительной техники, строительство производственных помещений, а также покупку модульных убойных цехов по первичной переработке сельскохозяйственных животных.
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