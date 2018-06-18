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В Бурятии животновод получил три миллиона на яков

В Бурятии животновод получил три миллиона на яков
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Окинский животновод Жамсаран Цыренов стал победителем конкурсного отбора на получение государственной поддержки начинающим фермерам

Сертификат на три миллиона рублей вручил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.

По словам начальника управления сельского хозяйства Альберта Хандакова, в этом году победителями конкурсного отбора стали 33 начинающих фермера, 3 семейные животноводческие фермы и 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива Бурятии.

Победители выдержали несколько этапов конкурсного отбора. Основными направлениями проектов стали мясное и молочное животноводство.

Уже в этом году победителями конкурса будет создано более 100 новых рабочих мест. В течение пяти лет хозяйства, получившие господдержку, будут развиваться и увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. В 2018 году общая сумма, выделенная на поддержку сельских предпринимателей, составила свыше 120 млн. рублей.

Средства грантов фермеры направят на приобретение сельскохозяйственных животных, тракторов, грузовиков, кормозаготовительной техники, строительство производственных помещений, а также покупку модульных убойных цехов по первичной переработке сельскохозяйственных животных.
фермеры сельское хозяйство
 
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