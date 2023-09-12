В Иркутской области пожар повредил три дома, кладовку и машину

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар потушили через час



На улице Цветочная в селе Хомутово в пятом часу вечера 11 сентября загорелись два жилых дома. В условиях плотной застройки существовала угроза третьему дому. На место выехали четыре пожарных расчёта.



На площади 193 квадратных метра открытый огонь был ликвидирован спустя час. В результате пожара повреждены три дома, кладовка и автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.

