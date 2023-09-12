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В Иркутской области пожар повредил три дома, кладовку и машину

В Иркутской области пожар повредил три дома, кладовку и машину
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар потушили через час

На улице Цветочная в селе Хомутово в пятом часу вечера 11 сентября загорелись два жилых дома. В условиях плотной застройки существовала угроза третьему дому. На место выехали четыре пожарных расчёта.

На площади 193 квадратных метра открытый огонь был ликвидирован спустя час. В результате пожара повреждены три дома, кладовка и автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.
пожар Иркутская область

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