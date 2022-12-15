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Из отдалённого района Бурятии экстренно эвакуировали ребёнка

Из отдалённого района Бурятии экстренно эвакуировали ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему стало плохо по дороге на плановое обследование

Накануне сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) доставили из районов Бурятии шесть тяжёлых пациентов. Среди них было четверо детей, включая двух новорождённых.

Для эвакуации задействовали три бригады – неанотологическую (младенческую), детскую, взрослую и воздушный борт. 

В ТЦМК поделились подробностями истории одного из детей. Родители вместе с ребёнком направлялись в город из отдалённого района на плановое обследование и по дороге его состояние резко ухудшилось.

Чтобы избежать последствий, малыша по пути завезли в Слюдянскую районную больницу, а после сотрудники территориального центра медкатастроф увезли в его в столицу Бурятии для дальнейшего обследования и лечения.


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