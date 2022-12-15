Из отдалённого района Бурятии экстренно эвакуировали ребёнка

Ему стало плохо по дороге на плановое обследование









В ТЦМК поделились подробностями истории одного из детей. Родители вместе с ребёнком направлялись в город из отдалённого района на плановое обследование и по дороге его состояние резко ухудшилось.



Чтобы избежать последствий, малыша по пути завезли в Слюдянскую районную больницу, а после сотрудники территориального центра медкатастроф увезли в его в столицу Бурятии для дальнейшего обследования и лечения.







Накануне сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) доставили из районов Бурятии шесть тяжёлых пациентов. Среди них было четверо детей, включая двух новорождённых.Для эвакуации задействовали три бригады – неанотологическую (младенческую), детскую, взрослую и воздушный борт.