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В Иркутске выплатили миллион семье девочки, на которую упал металлический шар

В Иркутске выплатили миллион семье девочки, на которую упал металлический шар
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Ранее малышка перенесла операцию после тяжёлой травмы

Компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей выплатили семье девочки, на которую упал металлический шар в иркутском сквере «Россия».

Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай произошёл 24 августа 2021 года. Тогда на голову четырёхлетней девочки Вари упал декоративный металлический шар, установленный на постаменте. Металлическая конструкция стояла здесь несколько лет, но не была закреплена должным образом. Начальник отдела благоустройства департамента городской среды администрации Иркутска стала фигуранткой уголовного дела.

После случившегося пострадавшей малышке понадобилась операция. В Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице её прооперировал заведующий нейрохирургическим отделением. После выписки Варя проходила реабилитацию.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием к администрации Иркутска компенсировать причинённый моральный вред. Иск был удовлетворён.

- Ленинский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил, взыскав компенсацию в размере 1 млн рублей. Иркутский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, - сообщает прокуратура Иркутской области.

В настоящее время компенсация морального вреда, причинённого ребёнку, выплачена в полном объёме.
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