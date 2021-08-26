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В Иркутске задержали чиновницу делу о травмировании малышки в парке

В Иркутске задержали чиновницу делу о травмировании малышки в парке
Власть,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Чиновницу сейчас допрашивают

В Иркутске задержали начальника отдела благоустройства департамента городской среды администрации города по уголовному делу о падении на четырехлётнюю девочку металлического шара в сквере «Россия».

- Следователи выяснили, что именно она должна была уведомить МКУ «Городская среда» о дальнейшем обслуживании территории сквера, в том числе установленной там конструкции. Данные действия выполнены не были. В результате халатного отношения должностного лица наступили тяжкие последствия, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Подозреваемая задержана, её допрашивают следователи. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 августа в сквере «Россия» в микрорайоне Ново-Ленино на четырёхлетнюю девочку упала металлическая конструкция в виде шара. В результате ребёнок получил черепно-мозговую травму, также произошло обильное кровоизлияние.

Малышка была госпитализирована в больницу, врачи провели ей операцию.
травмы задержание халатность

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