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В Улан-Удэ открылись ещё два модульных класса центра «Воин»

В Улан-Удэ открылись ещё два модульных класса центра «Воин»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Они находятся на армейском полигоне

9 мая открылись два современных модульных класса центра «Воин» на армейском полигоне под Улан-Удэ. Здесь будут проводить теоретические и практические занятия по тактической медицине и огневой подготовке для курсантов центра и военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- В первую очередь, хочу всех поздравить с великим праздником, с Днём Победы. Как и тогда, сегодня народ сплотился. Единым народом мы всегда справимся. И я хочу искренне благодарно сказать всем нашим кадровым военным, мобилизованным, добровольцам, которые сегодня стоят на защите нашей Родины. Все, кто здесь, в тылу, также сплотились. В каждой деревне, в каждом районе своё сообщество, которое собирает деньги, шьёт, вяжет сети – делает все, чтобы помочь, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.



В январе на полигоне открылось первое модульное здание для обучения практическим навыкам управления беспилотными летательными аппаратами.

Бурятия стала одним из 12 регионов, где разместились пилотные региональные филиалы центра «Воин». Инициатива возродить в России систему добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям Российского союза боевых искусств – первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко иполномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

Бурятский филиал Центра «Воин» обучает по программам военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, основам тактической медицины, проводит военно-полевые учебные сборы и организует военно-спортивный лагерь «Время героев».

За год в центре обучилось почти 3,5 тысячи курсантов разных возрастов – как молодёжи, так и людей старше 35 лет.

- Я знаю, что скоро некоторые из вас поедут в район СВО. Вы должны чётко понимать, что мы победим. И приедем домой. Вот на этих полях куется Победа. Я хочу вам сказать, чтобы вы не теряли ни минуты, ни секунды своего учебного времени. Если у тебя есть планы вернуться домой живым-здоровым, здесь надо выкладываться на 110%, на 200%, - отметил временно исполняющий обязанности командующего 36 общевойсковой армии полковник Игорь Сокол.

В мае начнут обучение ещё около 250 человек. Летом планируется провести три летние патриотические смены для 900 курсантов по программе «Военно-спортивный лагерь «Время героев».

Сейчас также идёт подготовка к проведению регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница 2:0 «Время героев». 
военнослужащие

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