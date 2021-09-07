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В Иркутске выписали из больницы девочку, на которую упал металлический шар

В Иркутске выписали из больницы девочку, на которую упал металлический шар
Общество,  Фото:pixabay.com
Операцию проводил в том числе заведующий нейрохирургическим отделением

Четырёхлетняя девочка, на голову которой упал металлический шар в иркутском сквере «Россия», выписана из больницы.

Несчастный случай произошёл 24 августа - на малышку упал декоративный металлический шар, установленный на постаменте. Скорая помощь доставила ребёнка в Ивано-Матрёнинскую детскую клиническую больницу.

- Нас сначала привезли в отделение челюстно-лицевой хирургии, врачи осмотрели и сразу сказали, что без нейрохирургов не обойтись, вызвали Андрея Владимировича Ливадарова (заведующий нейрохирургическим отделением – ред.), он нас забрал к себе. Варвара всё это время была в сознании, - рассказывает мама девочки. - Её подготовили к операции, я ждала в палате. Я очень благодарна сотрудникам отделения нейрохирургии, что они отнеслись с пониманием к моему состоянию – оказывали поддержку, успокаивали, все время был кто-то рядом. Варя провела в реанимации три дня, её наблюдали.

К сожалению, Варя очень хорошо помнит, что с ней случилось, рассказывает, что на неё «шар упал, и мы на скорой ехали». Малышке ещё предстоит период реабилитации после серьёзной травмы, сообщили в городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее по уголовному делу о травмировании ребёнка задержали начальника отдела благоустройства департамента городской среды администрации Иркутска. 
медицинская помощь

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