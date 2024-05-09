В Бурятии резко ухудшилась погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Пыльные бури будут и 10 мая



Во второй половине дня 9 мая в Бурятии резко ухудшилась погода. По данным синоптиков, сильный ветер, снег и понижение температуры ожидается также и завтра, 10 мая.



Так, 9-10 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24, а по Селенгинскому району до 30 м/с, пыльные бури, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова. Ожидается понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.



На перевалах гололедица, накаты.



В Улан-Удэ ночью 10 мая небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 17-22 м/с. Температура ночью +1, +3, днем +10, +12.



