Пыльные бури будут и 10 мая
Во второй половине дня 9 мая в Бурятии резко ухудшилась погода. По данным синоптиков, сильный ветер, снег и понижение температуры ожидается также и завтра, 10 мая.
Так, 9-10 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24, а по Селенгинскому району до 30 м/с, пыльные бури, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова. Ожидается понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.
На перевалах гололедица, накаты.
В Улан-Удэ ночью 10 мая небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 17-22 м/с. Температура ночью +1, +3, днем +10, +12.
В Бурятии резко ухудшилась погода
Общество, Фото:
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