В День Победы глава Бурятии навестил двух 100-летних ветеранов

В День Победы глава Бурятии Алексей Цыденов навестил и поздравил двух 100-летних ветеранов Великой Отечественной войны – Ивана Тимофеевича Голощапова и Бато Монголовича Эрдыниева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Иван Тимофеевич Голощапов по традиции после празднования Дня Победы собрался в село Черемушки Прибайкальского района на рыбалку.
Он напомнил, что в 2017 году в качестве старейшины села докладывал Владимиру Путину в день его визита в Бурятию о восстановлении села Черемушки, сильно пострадавшего от огня. Тогда лесной пожар перешел на жилые постройки, уничтожив 17 жилых строений, в том числе и дом Ивана Тимофеевича.
- Мы тогда всем миром пожарным помогали, сплочённость эта у нашего народа была в Великую Отечественную, после и во все времена. И сегодня наших парней на СВО поддерживаем всей страной. Да я и сейчас готов встать на защиту Родины, тем более никто не верит, что мне сто лет. Но сил бы чуть побольше, как раньше, - рассказал ветеран.
Алексей Цыденов, в свою очередь, дал поручение профильным министерствам и руководству Прибайкальского района помочь Ивану Тимофеевичу с подготовкой дома и приусадебного участка к летнему дачному сезону.
Иван Тимофеевич родился 9 декабря 1923 года в Воронежской области. В 1941 году являлся курсантом Орловского военного танкового училища. Когда началась война, училище эвакуировали в Майкоп. После окончания обучения Иван Тимофеевич принимал участие в боевых операциях в составе 2-ой Краснознаменной гвардейской 26-й танковой бригады. Получил тяжёлое ранение в боях на границе с Белоруссией, был комиссован и признан годным к службе в тылу. Находился в учебном полку резерва начсостава АБТВ Красной Армии, был назначен командиром взвода Сталинградского танкового училища Уральского военного округа.
В 1951 году Иван Тимофеевич был вновь призван на военную службу, направлен на службу в Хабаровск, на должность начальника штаба танкового полка. С 1956 года работал в Баунтовском райвоенкомате, с 1961-го трудился заместителем военного комиссара райвоенкомата.
Награждён орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями. Воспитал сына и дочь, имеет двух внуков.
Ещё один столетний ветеран Бато Монголович Эрдыниев встретил 79-ю годовщину Победы на торжественном параде на площади Советов. Затем в его доме собралась большая семья. У Бато Монголовича 15 внуков и 23 правнука. «Как и всегда, Победа будет за нами. Все ради наших детей!», - подчеркнул ветеран.
Бато Монголович родился 1 марта 1924 года в местности Дутьхэ села Борогол Баргузинского района. В 1932 году поступил в Борогольскую начальную школу, где проучился до четвёртого класса. Потом начал работать в колхозе, пас телят, овец. В 18 лет его отправили работать на золотых приисках Баунта.
Свой путь по дорогам войны Бато Монголович начал 19-летним юношей в Забайкальском кавалерийском полку. Затем полк направили в Монголию, где в составе Забайкальского фронта участвовал в боях с японцами.
Бато Монголович пять лет служил стрелком, сначала в 52 кавалерийском полку, затем - в 53 танковом. После участия в войне с японцами полк перебросили в город Жика (КНР), затем в Монголию, в город Чойбалсан. Демобилизовался в 1948 году.
За проявленное мужество и героизм Бато Монголович награждён орденом «Великой Отечественной войны» 2 степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.