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В Иркутске на голову девочке упал металлический шар

В Иркутске на голову девочке упал металлический шар
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Пострадавшей девочке проведена операция

24 августа в сквере «Россия» в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска на четырёхлетнюю девочку упала металлическая конструкция в виде шара. В результате ребёнок получил черепно-мозговую травму, также произошло обильное кровоизлияние.

- На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК и криминалисты, провели осмотр территории, опросили очевидцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Металлическая конструкция установлена в 2016 году и не была закреплена должным образом. Сейчас производятся необходимые следственные действия, устанавливаются ответственные лица.

Пострадавшей девочке проведено оперативное вмешательство. Расследование уголовного дела продолжается.
несчастный случай травмы

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