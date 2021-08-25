В Иркутске на голову девочке упал металлический шар

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Пострадавшей девочке проведена операция



24 августа в сквере «Россия» в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска на четырёхлетнюю девочку упала металлическая конструкция в виде шара. В результате ребёнок получил черепно-мозговую травму, также произошло обильное кровоизлияние.



- На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК и криминалисты, провели осмотр территории, опросили очевидцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Металлическая конструкция установлена в 2016 году и не была закреплена должным образом. Сейчас производятся необходимые следственные действия, устанавливаются ответственные лица.



Пострадавшей девочке проведено оперативное вмешательство. Расследование уголовного дела продолжается.

