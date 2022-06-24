В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию

Мужчину взяли под стражу в зале суда
Жителя Прибайкальского района Бурятии отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде.
В суде установлено, что подсудимый ранее осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также сельчанина лишили водительских прав. Игнорируя это, в апреле текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля.
- Прибайкальский районный суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданин взят под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
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