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В Улан-Удэ мотоциклист без прав врезался в автомобиль

В Улан-Удэ мотоциклист без прав врезался в автомобиль
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла, когда мотоциклист пошёл на обгон

Накануне, 24 мая, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием мотоциклиста. Всё случилось в 10 часов утра на улице Кабанская.

- 44-летний водитель мотоцикла «RC300» при выполнении маневра обгон совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Киа Селтос» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП мотоциклист с травмами различной степени тяжести госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Установлено, что пострадавший мотоциклист не имеет прав управления транспортом,

С начала года в Бурятии зарегистрировано 28 ДТП с участием мототехники. Один человек погиб. 23 пострадали, среди них девять несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

В 21 ДТП водители не имели прав управления транспортом.

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 24 апреля в Селенгинском районе. Погиб 35-летний мотоциклист, в которого врезалась легковушка.

А одна из последний аварий с участием мототранспорта зарегистрирована 22 мая в посёлке Заиграево. Пьяный мотоциклист, не имеющий прав, врезался в заградительное устройство железнодорожного переезда.


ДТП мотоциклисты

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