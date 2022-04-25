В мотоцикл ночью врезалась иномарка
Вчера ночью, 24 апреля, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 35-летний мотоциклист, в которого врезалась легковушка.
- 22-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» следуя по автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в 4 км от села Средний Убукун совершил столкновение с мотоциклом «ИЖ Юпитер», который стоял на проезжей части без опознавательных знаков. В результате ДТП 35-летний мотоциклист получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно смертельное ДТП произошло днём ранее, в субботу, в Тарбагатайском районе. Водитель «Тойоты Королла» погиб в столкновении с поездом.
В Бурятии погиб мотоциклист
Происшествия, Фото:
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