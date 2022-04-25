 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 апреля

24 апреля

Популярное

В Бурятии погиб мотоциклист

В Бурятии погиб мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В мотоцикл ночью врезалась иномарка

Вчера ночью, 24 апреля, в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 35-летний мотоциклист, в которого врезалась легковушка.

- 22-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» следуя по автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в 4 км от села Средний Убукун совершил столкновение с мотоциклом «ИЖ Юпитер», который стоял на проезжей части без опознавательных знаков. В результате ДТП 35-летний мотоциклист получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно смертельное ДТП произошло днём ранее, в субботу, в Тарбагатайском районе. Водитель «Тойоты Королла» погиб в столкновении с поездом
ДТП смерть мотоциклисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии погиб мотоциклист
В Бурятии погиб мотоциклист
Происшествия, 25.04.2022
В мотоцикл ночью врезалась иномарка
В Бурятии «Хонда» съехала с дороги и перевернулась
В Бурятии «Хонда» съехала с дороги и перевернулась
Происшествия, 25.04.2022
После аварии госпитализировали молодого человека
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 25.04.2022
На тушении было задействовано 38 человек
В Бурятии водитель легковушки погиб при столкновении с поездом
В Бурятии водитель легковушки погиб при столкновении с поездом
Происшествия, 23.04.2022
Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло
Житель Иркутской области лишился денег, помогая коллеге
Житель Иркутской области лишился денег, помогая коллеге
Происшествия, 22.04.2022
Мужчина всё же продиктовал цифры с обратной стороны карты, хотя не собирался
В Бурятии автомобиль застрял на подтопленной дороге
В Бурятии автомобиль застрял на подтопленной дороге
Происшествия, 22.04.2022
Водитель поехал по дороге, несмотря на то, что она сейчас перекрыта
В Иркутске впервые «чёрному лесорубу» запретили посещать лес
В Иркутске впервые «чёрному лесорубу» запретили посещать лес
Происшествия, 22.04.2022
Ограничения наложили во избежание рецидива
В Бурятии сложный лесной пожар не подпустили к сёлам
В Бурятии сложный лесной пожар не подпустили к сёлам
Происшествия, 22.04.2022
Лесников и пожарных-десантников назвали героями
Улан-удэнец помог полиции вычислить воровку-карманницу
Улан-удэнец помог полиции вычислить воровку-карманницу
Происшествия, 22.04.2022
Женщина обворовывала детей в маршрутках
В Иркутске пьяная угонщица врезалась в фонарный столб
Происшествия, 22.04.2022
Угонщиц было две, они по очереди управляли машиной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^