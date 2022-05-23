В аварии пострадал пассажир
Днём 22 мая в посёлке Заиграево в Бурятии пьяный мотоциклист устроил ДТП на железнодорожном переезде. Мотоциклист не только был пьян, но и не имеет водительских прав.
- 39-летний водитель мотоцикла «Восход», не имеющий прав управления транспортом, следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Трактовая, совершил наезд на заградительное устройство железнодорожного переезда, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии пострадал 60-летний пассажир мотоцикла. С травмами он был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ДТП с участием мотоциклиста в Бурятии было зарегистрировано ночью 20 мая. 31-летний водитель электромотоцикла сбил в Улан-Удэ 16-летнюю девушку.
В Бурятии пьяный мотоциклист протаранил барьер на переезде
Происшествия, Фото:
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