55-летний житель Иркутской области устроил наркопритон

Мужчина предоставлял наркоманам свою квартиру
В Шелеховском районе Иркутской области накрыли наркопритон.
- Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили местного жителя, который систематически с мая по сентябрь этого года предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещённых веществ. Задержанным оказался 55-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
Всего с начала года полиция Иркутской области пресекла деятельность 19 притонов. Организаторы привлечены к уголовной ответственности либо подлежат привлечению к таковой.
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