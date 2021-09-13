55-летний житель Иркутской области устроил наркопритон





В Шелеховском районе Иркутской области накрыли наркопритон.- Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили местного жителя, который систематически с мая по сентябрь этого года предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещённых веществ. Задержанным оказался 55-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».Всего с начала года полиция Иркутской области пресекла деятельность 19 притонов. Организаторы привлечены к уголовной ответственности либо подлежат привлечению к таковой.