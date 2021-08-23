В Забайкалье парни задушили дедушку ради его сбережений

Украденные деньги юноши потратили на одежду, смартфоны, алкоголь



В Забайкальском крае двум молодым жителям села Тут-Халтуй Ононского района предъявлено обвинение в убийстве, сопряжённом с разбоем.



По данным следствия, в ночь на 14 августа в селе Тут-Халтуй обвиняемые, одному из которых 19 лет, второму – 17, незаконно проникли в дом 83-летнего местного жителя. Они задушили хозяина дома и украли его сбережения.



Как установлено следствием, обвиняемые знали, что пожилой мужчина живёт один, имеет сбережения. Ночью молодые люди выставили стекло на веранде дома и открыли дверь веранды. В доме они подушкой задушили спящего пенсионера, а затем, обыскав всё внутри, украли более 100 тысяч рублей.



После этого убийцы закрыли веранду на щеколду, вставили на место стекло и скрылись. На украденные деньги купили одежду, смартфоны, алкоголь.



Через несколько дней тело убитого мужчины обнаружила глава села, которой сообщили о том, что мужчина несколько дней не выходит из дома. Ещё через два дня следователи совместно с полицейскими задержали обвиняемых.



- В ходе проведённого осмотра места происшествия были изъяты предметы и образцы веществ, имеющих значение для расследования дела. Назначены судебные экспертизы. Обвиняемые на допросах признались в совершённых преступлениях. Показания обвиняемых проверены на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Обвиняемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





