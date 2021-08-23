Украденные деньги юноши потратили на одежду, смартфоны, алкоголь
В Забайкальском крае двум молодым жителям села Тут-Халтуй Ононского района предъявлено обвинение в убийстве, сопряжённом с разбоем.
По данным следствия, в ночь на 14 августа в селе Тут-Халтуй обвиняемые, одному из которых 19 лет, второму – 17, незаконно проникли в дом 83-летнего местного жителя. Они задушили хозяина дома и украли его сбережения.
Как установлено следствием, обвиняемые знали, что пожилой мужчина живёт один, имеет сбережения. Ночью молодые люди выставили стекло на веранде дома и открыли дверь веранды. В доме они подушкой задушили спящего пенсионера, а затем, обыскав всё внутри, украли более 100 тысяч рублей.
После этого убийцы закрыли веранду на щеколду, вставили на место стекло и скрылись. На украденные деньги купили одежду, смартфоны, алкоголь.
Через несколько дней тело убитого мужчины обнаружила глава села, которой сообщили о том, что мужчина несколько дней не выходит из дома. Ещё через два дня следователи совместно с полицейскими задержали обвиняемых.
- В ходе проведённого осмотра места происшествия были изъяты предметы и образцы веществ, имеющих значение для расследования дела. Назначены судебные экспертизы. Обвиняемые на допросах признались в совершённых преступлениях. Показания обвиняемых проверены на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обвиняемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В Забайкалье парни задушили дедушку ради его сбережений
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина умер страшной смертью в тепловой камере
Спасателям потребовался всего час
Землетрясение особенно хорошо ощутили жители посёлков на Байкале
Трагедия произошла на реке Иркут
Юноша находился в неадекватном состоянии
На месте работают сапёры
Сгорели два станка
Состояние младенца крайне тяжёлое
Шиномонтажки горят по ночам
Схему, чтобы обчищать соседа, придумала многодетная мать
Мошенница использовала фальшивый чек
Один из погибших не был пристёгнут
Сотрудники ГИБДД просили женщину убавить музыку ночью
Хозяйку квартиры обнаружили на полу
Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу