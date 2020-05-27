В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой

Пожар произошёл в местности Массив



Накануне, 26 мая, произошёл пожар на частном складе в местности Массив Мухоршибирского района Бурятии. Причиной стало короткое замыкания в щитовой на опоре линии электропередач, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Когда на место приехали пожарные, склад горел изнутри, обрушилась кровля.



В результате пожара уничтожена крыша, склад был повреждён изнутри на общей площади 2400 кв. м. Также полностью уничтожены пять единиц сельскохозяйственной техники, грузо-пассажирский автомобиль и 20 центнеров сена.



