Пожар произошёл в местности Массив
Накануне, 26 мая, произошёл пожар на частном складе в местности Массив Мухоршибирского района Бурятии. Причиной стало короткое замыкания в щитовой на опоре линии электропередач, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Когда на место приехали пожарные, склад горел изнутри, обрушилась кровля.
В результате пожара уничтожена крыша, склад был повреждён изнутри на общей площади 2400 кв. м. Также полностью уничтожены пять единиц сельскохозяйственной техники, грузо-пассажирский автомобиль и 20 центнеров сена.
В Бурятии сгорел склад с сеном и техникой
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