Мужчина отделался условным сроком
В декабре 2019 года пьяный житель Мухоршибирского района Бурятии напал на сожительницу.
Сперва он ударил женщину кулаком по лицу. После этого он начал угрожать сожительнице убийством. Мужчина наклонился над женщиной и произнёс: «Я убью тебя!», при этом начал сдавливать ей шею.
Женщина выжила, получив только кровоподтёки и синяки. Она восприняла угрозу реально и сильно испугалась за свою жизнь.
Преступление сельчанин совершил, будучи условно осуждённым за кражу. За кражу он ранее получил 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Из материалов дела известно, что подсудимый состоит в гражданском браке, имеет на иждивении двух детей 6 и 3 лет, отцовство в отношении которых не установил, периодически подрабатывает без официального трудоустройства и содержит семью. По месту жительства в целом характеризуется положительно.
Его отец инвалид II группы и страдает тяжёлым заболеванием. Сельчанин ухаживает за 80-летними больными бабушкой и дедушкой, при этом последний является инвалидом I группы. Мужчина на учёте в нарко- и психдиспансерах не состоит.
Сожительница мужчины, пострадавшая от его рук, в суде настаивала на смягчении наказания.
Мухоршибирский районный суд признал мужчину виновным в побоях и угрозе убийством. Суд назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
«Я убью тебя!»: Житель Бурятии пытался задушить сожительницу
Происшествия, Фото:
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