«Я убью тебя!»: Житель Бурятии пытался задушить сожительницу

Мужчина отделался условным сроком



В декабре 2019 года пьяный житель Мухоршибирского района Бурятии напал на сожительницу.



Сперва он ударил женщину кулаком по лицу. После этого он начал угрожать сожительнице убийством. Мужчина наклонился над женщиной и произнёс: «Я убью тебя!», при этом начал сдавливать ей шею.



Женщина выжила, получив только кровоподтёки и синяки. Она восприняла угрозу реально и сильно испугалась за свою жизнь.



Преступление сельчанин совершил, будучи условно осуждённым за кражу. За кражу он ранее получил 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



Из материалов дела известно, что подсудимый состоит в гражданском браке, имеет на иждивении двух детей 6 и 3 лет, отцовство в отношении которых не установил, периодически подрабатывает без официального трудоустройства и содержит семью. По месту жительства в целом характеризуется положительно.



Его отец инвалид II группы и страдает тяжёлым заболеванием. Сельчанин ухаживает за 80-летними больными бабушкой и дедушкой, при этом последний является инвалидом I группы. Мужчина на учёте в нарко- и психдиспансерах не состоит.



Сожительница мужчины, пострадавшая от его рук, в суде настаивала на смягчении наказания.



Мухоршибирский районный суд признал мужчину виновным в побоях и угрозе убийством. Суд назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



