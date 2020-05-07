Самолёт потушил крупный пожар в дачном кооперативе около Читы

Самолёт сбросил 46 тонн воды
Пожар возник в Читинском районе днём 6 мая. Возгорание произошло на месте несанкционированной свалки, рядом с дачным кооперативом Песчаные лужки. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространился на дачные строения и надворные постройки.
В борьбу с огнём вступили пожарные Читинского гарнизона пожарной охраны. Однако сильный ветер затруднял работу пожарных, и огонь продолжал распространяться. Тогда на помощь был направлен самолёт Бе-200ЧС МЧС России, находящийся на дежурстве в Забайкальском крае.
Экипаж направил воздушного пожарного к месту возгорания. Спустя несколько минут самолёт прибыл на пожар. Оценив обстановку и убедившись, что в районе сброса людей и техники нет, капитан корабля дал команду на слив воды. На огонь обрушились более 10 тонн воды, отчего интенсивность горения резко снизилась и пожарные приступили к дотушиванию кромки.
После сброса самолёт взял курс на Читу, где он в режиме глиссирования забирал воду с поверхности озера Кенон. Для наполнения ёмкостей самолету потребовалось несколько десятков секунд, после чего он снова направилась к пожару. С каждым сбросом скорость продвижения пламени замедлялась, вскоре огонь был взят в кольцо.
Всего самолёт произвёл четыре слива огнегасящей жидкости, обрушив на очаги возгорания 46 тонн воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
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