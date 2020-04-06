17-летний парень уже попадал в поле зрения правоохранителей
В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские задержали 17-летнего местного жителя за кражу.
13 марта подросток проник в складское помещение, откуда украл запчасти для автомобильных двигателей. Ущерб составил более 90 тысяч рублей. Молодой человек не судим, однако неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.
Украденное подросток сбыл. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии подросток украл запчасти на 90 тысяч
Происшествия, Фото:
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