В Бурятии подросток украл запчасти на 90 тысяч

17-летний парень уже попадал в поле зрения правоохранителей



В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские задержали 17-летнего местного жителя за кражу.



13 марта подросток проник в складское помещение, откуда украл запчасти для автомобильных двигателей. Ущерб составил более 90 тысяч рублей. Молодой человек не судим, однако неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.



Украденное подросток сбыл. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



