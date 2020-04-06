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В Бурятии подросток украл запчасти на 90 тысяч

В Бурятии подросток украл запчасти на 90 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
17-летний парень уже попадал в поле зрения правоохранителей

В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские задержали 17-летнего местного жителя за кражу.

13 марта подросток проник в складское помещение, откуда украл запчасти для автомобильных двигателей. Ущерб составил более 90 тысяч рублей. Молодой человек не судим, однако неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Украденное подросток сбыл. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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