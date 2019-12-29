В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «Виста»

ДТП произошло на улице Гагарина
В субботу, 28 декабря, на улице Гагарина, 9 в Улан-Удэ произошло ДТП. Около 16 часов здесь столкнулись автомобили «Волга» и «Тойота Виста».
Водители не пострадали. По словам очевидцев, за рулём отечественного автомобиля был пенсионер.
Никто из водителей не хотел признавать свою вину.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Загорске сбили пешехода
. В больницу он был доставлен в состоянии комы.
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ДТП произошло на улице Гагарина
ДТП произошло в Загорске
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