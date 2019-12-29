 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Декабря

28 Декабря

27 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ пешеход впал в кому после наезда микроавтобуса

В Улан-Удэ пешеход впал в кому после наезда микроавтобуса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в Загорске

В субботу, 29 декабря, на улице Столичная, в районе остановки «Баня» в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.

- Около 8 часов вечера 43-летний водитель «Тойоты Хайс», следуя по улице Столичная, в районе дома номер 5 совершил наезд на 60-летнего пешехода, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадавший мужчина получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в БСМП в состоянии комы. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 декабря в Северобайкальске водитель сбил женщину, доставил её в больницу, но был наказан за то, что не сообщил о случившемся. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в сгоревшем доме погиб человек
В Бурятии в сгоревшем доме погиб человек
Происшествия, 29.12.2019
Пожар полностью уничтожил дом
В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «Виста»
В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «Виста»
Происшествия, 29.12.2019
ДТП произошло на улице Гагарина
В Иркутской области возбудили дело после смертельного ДТП с участием тягача
В Иркутской области возбудили дело после смертельного ДТП с участием тягача
Происшествия, 29.12.2019
Автомобильная авария произошла утром 27 декабря в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском
В Улан-Удэ трамвай столкнулся с «Субару»
В Улан-Удэ трамвай столкнулся с «Субару»
Происшествия, 29.12.2019
Очередное ДТП с трамваем произошло в Улан-Удэ
В Забайкалье за несколько часов поймали 39 водителей без прав
В Забайкалье за несколько часов поймали 39 водителей без прав
Происшествия, 28.12.2019
В регионе прошла акция «Нетрезвый водитель»
В Забайкалье парни ограбили пьяного прохожего
В Забайкалье парни ограбили пьяного прохожего
Происшествия, 27.12.2019
Они отобрали у него телефон и деньги
В Бурятии девушка спрятала украденный телефон в почтовом ящике
В Бурятии девушка спрятала украденный телефон в почтовом ящике
Происшествия, 27.12.2019
В Бурятии девушка спрятала украденный телефон в почтовом ящике
Читинца осудили на 17 лет за убийство парализованной матери
Читинца осудили на 17 лет за убийство парализованной матери
Происшествия, 27.12.2019
Он задушил беспомощную мать в порыве гнева
Двое жителей Иркутской области купили реактивы для производства наркотиков
Двое жителей Иркутской области купили реактивы для производства наркотиков
Происшествия, 27.12.2019
Один из них пытался продать наркотик в интернете, но не нашёл покупателя
Улан-удэнцы сообщают об агрессивном эксгибиционисте
Улан-удэнцы сообщают об агрессивном эксгибиционисте
Происшествия, 27.12.2019
По словам горожан, оголённый мужчина разгуливал по спальному району

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^