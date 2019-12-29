В Улан-Удэ пешеход впал в кому после наезда микроавтобуса

ДТП произошло в Загорске
В субботу, 29 декабря, на улице Столичная, в районе остановки «Баня» в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.
- Около 8 часов вечера 43-летний водитель «Тойоты Хайс», следуя по улице Столичная, в районе дома номер 5 совершил наезд на 60-летнего пешехода, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадавший мужчина получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в БСМП в состоянии комы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 декабря в Северобайкальске водитель сбил женщину
, доставил её в больницу, но был наказан за то, что не сообщил о случившемся.
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