В Улан-Удэ пешеход впал в кому после наезда микроавтобуса





Как сообщал «Байкал-Daily», 25 декабря в Северобайкальске водитель сбил женщину , доставил её в больницу, но был наказан за то, что не сообщил о случившемся.

В субботу, 29 декабря, на улице Столичная, в районе остановки «Баня» в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.- Около 8 часов вечера 43-летний водитель «Тойоты Хайс», следуя по улице Столичная, в районе дома номер 5 совершил наезд на 60-летнего пешехода, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП пострадавший мужчина получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в БСМП в состоянии комы.