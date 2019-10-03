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В Бурятии осудили сбежавшего из-под конвоя преступника

В Бурятии осудили сбежавшего из-под конвоя преступника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек выпрыгнул из специализированного автомобиля конвоя на ходу

В Еравнинском районе Бурятии осудили молодого человека, в начале лета сбежавшего из-под стражи и «поставившего на уши» правоохранителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 2 июня молодой человек, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности, совершил побег. Он сбежал при конвоировании из Улан-Удэ в изолятор временного содержания отделения МВД России по Еравнинскому району. Молодой человек выпрыгнул на ходу из специализированного автомобиля конвоя, движущегося на территории Хоринского района.

На месте был развёрнут оперативный штаб МВД Бурятии. Созданы четыре поста и 18 поисковых групп, в которые также вошли сотрудники МВД из Иркутской области и Забайкальского края.

Утром четвёртого июня беглец был задержан на границе Хоринского и Еравнинского районов и доставлен в полицию. Задержать его помогли местные жители, опознавшие беглеца по ориентировке.

Молодого человека обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. Но на суде ему переквалифицировали статью 131 УК РФ «Изнасилование» на 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

- Приговором Еравнинского районного суда от 1 октября 2019 года виновный осуждён за побег к 1 году лишения свободы и окончательно с учетом предыдущей судимости к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает прокуратура Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.

суд побег из-под стражи
 
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