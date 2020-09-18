Генпрокуратура РФ занялась проблемой Тункинского района Бурятии

На совещании озвучили, как будет решаться долгая земельная проблема



17 сентября в Генпрокуратуре РФ в Москве прошло совещание по земельной проблемой Тункинского района Бурятии. В совещании принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители министерства природных ресурсов РФ, Росреестра и Росимущества, сообщили в пресс-службе правительства республики.



По итогам совещания выработана совместная позиция о необходимости внесения изменений в действующее законодательство. Речь шла о правках в федеральный закон №33 об особых охраняемых природных территориях. Правки касаются возможности предоставления в собственность земель – участков на территории Тункинского национального парка.



Ранее также отрабатывались варианты по исключению населённых пунктов и сельхозземель из границ особо охраняемых территорий. Границы нацпарка, в свою очередь, предлагалось расширить за счёт включения земельных участков Снежинского заказника.



- Мы благодарны Генпрокуратуре России за внимание к проблемам жителей Тунки. Сегодня выработана совместная позиция с Генпрокуратурой России о том, что необходимо вносить изменения в законодательство, а также проанализировать, какие есть искажения на уровне правоприменения. Органы Генпрокуратуры вынесли решение о выезде на следующей неделе в Бурятию для того, чтобы посмотреть, как у нас отрабатываются вопросы оборота земельных участков населённых пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. Мы надеемся, что эта работа будет иметь положительное, позитивное для тункинцев решение, - отметил Алексей Цыденов.



Как сообщал «Байкал-Daily», Тункинский национальный парк был создан в 1991 году и охватил абсолютно всю территорию одноимённого района. В границы особо охраняемой природной территории попали не только нетронутые природные территории, но и 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 8 тысяч гектаров земель населённых пунктов.



В 2012 году вступили в силу нормы обновлённого Земельного кодекса. В частности, земли в границах национальных парков стали ограниченными в обороте, установлен запрет на их приватизацию, в том числе и в годами существующих населённых пунктах. Сейчас в Тункинском районе насчитывается более 15 тысяч участков, из которых 6 тысяч не зарегистрировано.



В результате жители района, жившие на земле предков и не успевшие приватизировать участки, оказались вне закона. Они не могут закрепить своё право на землю даже по договору аренды – в нацпарке её могут выделить только для осуществления рекреационной деятельности. Не могут оформить в собственность землю и государственные учреждения – образовательные, медицинские.









