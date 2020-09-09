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Путину понравилась идея проведения Года Байкала в России

Путину понравилась идея проведения Года Байкала в России
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля, kremlin.ru
«Идея хорошая», - высказался глава государства

Президент России Владимир Путин одобрил идею о проведении Года Байкала в России. Об этом он заявил 8 сентября на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области в 2019 году. Инициативу следует проработать с правительством России, отметил Путин.

Объявить в России Год Байкала предложил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- В этом году мы много уделяем внимания Байкалу, и я считаю, что это справедливо. Мы должны сохранить уникальное озеро для наших поколений. Это уникальный памятник природы. Владимир Владимирович, на прошлой неделе мы праздновали День Байкала, в рамках которого я выступил с инициативой объявить Год Байкала в Иркутской области. Было бы здорово, если бы Год Байкала был объявлен и на федеральном уровне в рамках планирования на ближайшие годы, - высказался он во время совещания.

Путину идея понравилась, он ответил:

- Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея, конечно, хорошая.

Справка:

2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы.
2019 был Годом театра.
В 2018 году был Год добровольца (волонтёра)
2017 – Год экологии
2016 – Год российского кино
2015 – Год литературы
2014 – Год культуры
2013 – Год окружающей среды
2012 - Год российской истории
2011 – Год российской космонавтики
2010 – Год учителя
2009 – Год молодёжи
2008 – Год семьи
2007 – Год русского языка
2006 – Год гуманитарных наук, культуры и образования

Путин Байкал
 
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