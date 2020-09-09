Путину понравилась идея проведения Года Байкала в России



2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы.

2019 был Годом театра.

В 2018 году был Год добровольца (волонтёра)

2017 – Год экологии

2016 – Год российского кино

2015 – Год литературы

2014 – Год культуры

2013 – Год окружающей среды

2012 - Год российской истории

2011 – Год российской космонавтики

2010 – Год учителя

2009 – Год молодёжи

2008 – Год семьи

2007 – Год русского языка

2006 – Год гуманитарных наук, культуры и образования





Президент России Владимир Путин одобрил идею о проведении Года Байкала в России. Об этом он заявил 8 сентября на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области в 2019 году. Инициативу следует проработать с правительством России, отметил Путин.Объявить в России Год Байкала предложил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.- В этом году мы много уделяем внимания Байкалу, и я считаю, что это справедливо. Мы должны сохранить уникальное озеро для наших поколений. Это уникальный памятник природы. Владимир Владимирович, на прошлой неделе мы праздновали День Байкала, в рамках которого я выступил с инициативой объявить Год Байкала в Иркутской области. Было бы здорово, если бы Год Байкала был объявлен и на федеральном уровне в рамках планирования на ближайшие годы, - высказался он во время совещания.Путину идея понравилась, он ответил:- Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея, конечно, хорошая.