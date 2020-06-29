Оштрафован заместитель руководителя администрации Курумканского района
В феврале 2020 года администрация Курумканского района Бурятии заключила с коммерческой фирмой контракт на демонтаж и разборку разрушенных объектов в селе Курумкан.
- В нарушение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация при установлении начальной цены контракта выбрала неверный метод её определения, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района внёс главе администрации муниципального образования представление, которое удовлетворено.
Заместитель руководителя районной администрации привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ (несоблюдение порядка или формы обоснования начальной цены контракта). Ему назначен штраф, уточнили в прокуратуре.
В Бурятии районные чиновники выбрали не тот метод определения цены торгов
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