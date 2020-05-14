Советник главы Бурятии: «Зачем кормить чужих рабочих, если свои без работы?»

Алдар Бадмаев считает, что коронавирус дал шанс на возрождение строительного комплекса республики
Из-за ограничительных мероприятий появились шансы для возрождения строительного комплекса Бурятии, считает советник главы республики Алдар Бадмаев.
- Прежде всего, это связано с резким ограничением миграции рабочей силы в связи с противоэпидемическими мероприятиями. Исчезли китайские рабочие, резко сократилось количество иностранной рабочей силы из бывших советских республик. В то же время из других стран и регионов на Родину вернулись сотни и тысячи наших земляков, работавших на различных строительных объектах за пределами Бурятии. Им нужно чем-то заняться, а строительной отрасли республики нужны рабочие руки, -поделился советник главы Бурятии на своей странице в Facebook.
По его мнению, ещё одним фактором в этом случае служат предстоящие изменения в законодательстве.
- Другим обстоятельством явились предстоящие изменения в федеральном законодательстве, в частности в пресловутом ФЗ № 44. Поправки ещё готовятся, но их много, и они направлены на упорядочивание отношений в строительном комплексе России. Это должно привести в том числе к уменьшению влияния на государственных тендерах фирм-однодневок, непонятных компаний, имеющих лишь стол, стул и компьютер с Интернетом, и повышению значимости компаний, имеющих опыт, реальные активы, оборудование, успешную историю, - отмечает Алдар Бадмаев.
Он уточняет, что когда-то строительный комплекс Бурятии вносил огромный вклад в общественное производство, обеспечивал рабочими местами и доходами множество людей. «Ту систему мы конечно один-в-один не восстановим», добавляет советник главы.
- Также понятно, что всё сразу не получится, нужно восстанавливать организационную структуру отрасли, её необходимые элементы (те же самые проектные и экспертные организации, например!) выстраивать сложнейшие многоуровневые отношения. Люди есть, рынок есть, деньги есть... Главное сейчас - начать и двигаться шаг за шагом вперёд, понимая и видя конечную цель, невзирая на скептиков и откровенный саботаж! – объясняет он.
Алдар Бадмаев также сообщил, что глава Бурятии Алексея Цыденова «дал команду, чтобы на всех строительных тендерах преимущество отдавать при прочих равных условиях нашим строительным компаниям с нашими работниками».
«Этот месседж ещё предстоит воплотить в жизнь, но смысл здесь понятен и бесспорен. Зачем кормить чужих рабочих, если свои остаются без работы?», - заключает советник главы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оперативно проработать вопрос обучения местных специалистов строительной отрасли. Рабочих рук не хватает, а пока же уровень квалификации местных жителей невысок.
Советник главы Бурятии: «Зачем кормить чужих рабочих, если свои без работы?»
Власть, Фото:
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