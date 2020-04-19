В Бурятии китайских строителей заменят местные жители

Однако пока уровень квалификации местных жителей невысок, по сравнению с гастарбайтерами



Глава Бурятии поддержал предложение строителей по обучению местных жителей для замены иностранной рабочей силы.



Пресс-служба правительства Бурятии сообщает, что в субботу, 18 апреля, глава Алексей Цыденов провёл совещание по поддержке строительного комплекса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Участие в нём приняли представители крупных подрядчиков, проектных организаций и банков.



Одной из значимых проблем представители строительной отрасли назвали отсутствие кадров, которые ранее пополняли за счёт иностранной рабочей силы.



- Желающие работать есть, но уровень квалификации у них низкий. Предлагаем усилия направить на то, чтобы повысить их квалификацию по трём категориям: плотники, бетонщики, арматурщики. Провести экспресс-обучение. И не просто обучать, а с учётом современных технологий. Например, опалубку нужно учить собирать инвентарную, заводского изготовления, а не как китайцы – из деревянных брусьев и щитов. Если мы сможем наших людей обучать именно этой технологии, которая увеличивает и скорость, и качество, мы сможем в будущем заменить китайцев, - отметил председатель правления СРО ассоциация «Строители ТПП РБ» Геннадий Доржиев.



Глава Бурятии поручил министерству строительства совместно с министерством образования и республиканским агентством занятости населения оперативно проработать вопрос обучения специалистов строительной отрасли. Учить их будут в местных учебных заведениях с практическими занятиями непосредственно на площадках строительных компаний.



- Сегодня мы должны заняться этим, создать условия, чтобы наша строительная отрасль получила новое развитие, основывающееся на местных специалистах, - отметил Алексей Цыденов.



Ещё одна озвученная строителями проблема - рост цен на строительные материалы. Глава Бурятии поручил недавно созданному региональному центру ценообразования провести мониторинг цен на строительную продукцию и материалы.



- Узнать, откуда поставки, чтобы мы могли понимать, где рост объективный, а где субъективный. Соответственно, реагировать вам, мне и ФАС. Ситуация должна быть под контролем. Мы должны понимать, что происходит по каждому виду материалов. Сделайте анализ на текущую дату, - поручил Алексей Цыденов.



