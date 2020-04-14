Пётр Мордовской: «Ничего не поджигать, потому что до беды просто недалеко»

173 человека уже наказаны за нарушение правил противопожарной безопасности в Бурятии



Пожароопасный сезон 2020 года проходит в Бурятии в штатном режиме. Об этом сообщил сегодня на пресс-подходе зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



- Всего зарегистрировано 62 лесных пожара на площади чуть более 850 гектаров. Первый пожар в этом году был зарегистрирован 1 апреля, и сегодня за счёт своевременного маневрирования сил и средств, межрайонного маневрирования, а также внутри района оперативность тушения пожаров одна из самых высоких не только в ДФО, а в целом по России. Она составляет в первые сутки 91,7%, это очень высокий процент при плановых 65,6. Сейчас действуют три лесных пожара, это Джидинский и Еравнинский районы, пожары в первые сутки будут ликвидированы, - рассказал он.



Зампред напомнил, что на сегодня в республике действует особый противопожарный режим, введённый постановлением главы Бурятии в начале апреля.



- С этого периода запрещено выжигание сухой травянистой растительности, запрещено разведение костров на садоводческих участках, придомовых участках, на землях сельхозугодий - то есть на всех категориях земель, кроме специально уполномоченных лиц, которые имеют право проводить работы, связанные с предупреждением ЧС природного характера, - сказал он.



Пётр Мордовской отметил, что сегодня как никогда важна ответственность жителей Бурятии.



- У нас также введён режим самоизоляции, не покидайте дома, не поджигайте мусор, не разводите костры, не делайте так, чтобы страдали вы, страдали ваши родные и близкие. Сегодня с момента введения режима ОПР на территории республики уже 173 лица привлечены к административной ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности. Это по статье 8.32 КоАП РФ и по 20.4 КоАП РФ. Уже рассмотрены материалы, и сумма наложенных штрафов составляет более 500 тысяч рублей. В прошлом году общая сумма наложенных штрафов за весь пожароопасный сезон составила более 7 млн рублей, - сообщил он.



По словам зампреда, это очень высокие показатели, однако сейчас самая главная задача – не допустить пожаров. «Мы не гонимся за протоколами, мы только стремимся, чтобы на территории республики было чистое небо, чтобы не страдали наши леса, наши поля. Самая главная задача - это не допустить перехода со стороны лесного массива, степных ландшафтных пожаров на населённый пункт. И мы, я считаю, с этим достойно справляемся», - подчеркнул он.



Как он пояснил, летом, особенно весной (апрель, май) ожидается неустойчивая погода, сильный порывистый ветер. И весна в целом будет сухой. «Это неблагоприятные погодные условия для развития дальнейшей пожарной ситуации, но хочу сказать, что республика готова, постараемся сделать всё от нас зависящее», - добавил зампред правительства.



Пётр Мордовской уточнил, что большинство лесных пожаров в республике произошло по вине человека. Это в основном выжигание сухой травянистой растительности, неосторожное обращение с огнём в лесном массиве. Есть 2 случая, которые стоят особняком - 2 пожара перешли с Забайкальского края (Кяхтинский район). Также ещё два пожара возникли от линейных объектов – железной дороги.



- Выжигание сухой травянистой растительности с 30 марта, с момента введения режима самоизоляции, по сегодняшний день – небольшое, но есть превышение по сравнению с прошлым годом. И конечно же, мы обращаемся к гражданам, не нарушайте режим самоизоляции, находитесь дома, сегодня как никогда нужно находиться дома, навести порядок на своем приусадебном участке, не сжигая никакую сухую травянистую растительность, убрать её, ничего не поджигать, потому что до беды просто недалеко. Сегодня огонь распространяется при таком сильном порывистом ветре моментально, - заключил он.







