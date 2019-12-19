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В Бурятии жильцы ветхого дома выиграли суд у чиновников

В Бурятии жильцы ветхого дома выиграли суд у чиновников
Власть,  Фото:ОНФ
Аварийный дом не хотели признавать многоквартирным

Верховный суд Бурятии поставил точку в истории с жилым домом в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщает пресс-служба республиканского ОНФ.

Ранее в ОНФ обратилась жительница дома, расположенного по улице Заводской села Ильинка, и попросила разобраться в сложившейся ситуации. Как рассказала женщина, данный дом был построен ещё в 40-х годах прошлого века, а в 2013 году жильцы добились признания его аварийным. Однако в предыдущую программу расселения попали только дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Чиновники тогда пообещали людям, что при формировании следующей программы их дом попадет под расселение в первую очередь.

По запросу общественников прокуратура Прибайкальского района провела проверку и, выявив нарушения со стороны районной администрации при оформлении документов, выдала предписание об их устранении. В свою очередь жильцы дома подали иск о признании действий Прибайкальской районной администрации по размещению недостоверной информации незаконными, а также о необходимости изменения формулировки типа дома на «многоквартирный» и включении его в перечень домов, признанных до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу.

Прибайкальский районный суд удовлетворил требования истцов. Администрация района попыталась обжаловать решение в Верховном суде, но суд оставил его без изменения.

- Суд признал незаконными действия Прибайкальской районной администрации по размещению недостоверной информации на сайте «Реформа ЖКХ» в отношении многоквартирного дома. Таким образом, после устранения выявленных нарушений минстрой Бурятии будет иметь возможность рассмотреть вопрос о включении спорного жилого дома в адресную программу. В настоящее время мы направили запрос в администрацию Прибайкальского района для разъяснения принятых мер по исполнению решения суда, – пояснила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Наталья Сандакова.




ОНФ аварийное жилье
 
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