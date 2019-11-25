Заведующая детсадом в Бурятии незаконно получила почти полмиллиона «стимулирующих»

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Женщину приговорили к условному лишению свободы



Бывшая заведующая детским садов в Кабанском районе Бурятии признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере и в служебном подлоге. Ей назначено наказание в виде трёх лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



- Установлено, что осуждённая, являясь заведующей детским садом, используя своё служебное положение, в течение года незаконно получала стимулирующие выплаты. В результате преступных действий похищены бюджетные денежные средства в сумме 474 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



К осуждённой был предъявлен иск о взыскании материального ущерба. Суд удовлетворил исковое требование.



Однако женщина была не согласна и подала апелляционную жалобу, но решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

