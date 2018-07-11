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Назначен прокурор Баргузинского района Бурятии

Назначен прокурор Баргузинского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказ подписал генеральный прокурор Юрий Чайка

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайка от 9 июля на должность прокурора Баргузинского района назначен Тимур Башкуев.

Тимур Башкуев окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с мая 2007 года.

Состоял в должностях следователя прокуратуры Баунтовского района, следователя, заместителя руководителя Еравнинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Бурятия, заместителя прокурора Баунтовского района, Гусиноозерского межрайонного прокурора, Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

С февраля 2015 года состоял в должности прокурора Курумканского района, сообщили в прокуратуре Бурятии. 
назначение
 
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