Участвовать будут победительницы муниципальных этапов
19 марта в Агинском Бурятском округе состоится межмуниципальный отборочный конкурс красавиц «Дангина» в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2024». Мероприятие проведут в киноконцертном зале государственного театра песни и танца «Амар сайн».
Участницами станут победительницы муниципальных конкурсов красавиц районов и городских округов Забайкальского края. Девушки в возрасте 16-22 лет продемонстрируют зрителям и членам жюри мастерство исполнения песен и танцев, знание бурятского языка, обычаев, традиций народа, вечерний наряд современной бурятской девушки, внешнюю красоту и обаяние.
Конкурс проводится в пяти номинациях. В настоящее время идёт приём заявок на конкурс, сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе выберут Дангину для «Алтарганы»
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