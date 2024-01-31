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В России проиндексируют пособие по безработице

В России проиндексируют пособие по безработице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оно увеличится с 1 февраля

С первого февраля будет проиндексирован минимальный и максимальный размер пособия по безработице на 2024 год. Соответствующее постановление подписано правительством Российской Федерации.

- Так, в Чите максимальная сумма пособия после регистрации в качестве безработного составит 16 487 рублей, с учётом районного коэффициента и 6 444 рубля, с учётом районного коэффициента в следующие три месяца. Минимальная величина пособия по безработице с первого февраля составит 1 933 рубля, с учётом районного коэффициента, - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Елена Шаманская.

Минимальная величина пособия по безработице устанавливается для граждан, которые имели стаж менее 26 недель перед потерей работы. Максимальное пособие по безработице назначают в первые три месяца периода безработицы.

Пособие по безработице назначается гражданам, признанным безработными. Решение о назначении пособия по безработице принимается органом службы занятости одновременно с решением о признании гражданина безработным.

Право на получение пособия по безработице сохраняется при получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках реализации нацпроекта. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья.

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