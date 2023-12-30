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Новогодний патруль следит за порядком на дорогах Бурятии

Новогодний патруль следит за порядком на дорогах Бурятии
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Автомобилисты радушно встречают Деда Мороза и Снегурочку

В Бурятии продолжаются мероприятия в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Так, в Прибайкальском районе автоинспекторы дали участникам предновогодней акции рекомендации по безопасному поведению на дорогах. Помощь в столь важном деле дорожным полицейским оказали сказочные персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. С радушием они встречали водителей и пешеходов и, поздравляя с предстоящим праздником, призывали быть внимательными на проезжей части, выбирать места зимнего отдыха, где нет движения транспорта. А самых маленьких участников дорожного движения одаривали светоотражателями.

В Тункинском районе свои пожелания с наступающим Новым Годом водителям адресовали помощники автоинспекторов - ЮИДовцы. Они вручали автомобилистам новогодние письма с советами по безаварийной езде, а в качестве подарка раздавали праздничные сувениры в виде ёлочки.

Ребята отметили, быть бдительными за рулём и соблюдать скоростной режим – значит, беречь жизни и здоровье своих близких и других участников дорожного движения.


В Бичурском районе к поздравлениям присоединились общественники. Необычный патруль из сотрудников в образе главных героев зимних сказок, представителя Общественного совета при районном отделе МВД Владимира Стрежнева, а также юных инспекторов движения следил в этот день за порядком на дорогах в центре села Бичура.

Проезжая мимо, автолюбители не могли сдержать улыбок: не каждый раз встретишь на дорогах Деда Мороза и Снегурочку, под нарядом которых скрыты погоны. От новогодних героев они получали сладкие подарки и фрукты, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
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